Cyberpunk 2077: nuovo record di utenti contemporanei dopo il lancio, merito di Phantom Liberty

Il record di lancio sarà molto difficilmente battuto, visto che parliamo di oltre un milione di giocatori contemporanei, ma dopo il successo iniziale Cyberpunk 2077 era finito sul fondo delle classifiche (per i motivi che tutti sappiamo). Ora, però, sta risalendo.

Cyberpunk 2077 < continua la propria risalita. Ora che la versione 2.0 è arrivata e che l'espansione Phantom Liberty è stata pubblicata, i giocatori sono tornati in massa nel gioco e hanno segnato un nuovo record, successivo a quello storico di dicembre 2023. Precisamente, parliamo di 246.754 giocatori contemporanei su Steam .

Cyberpunk 2077, una crescita giorno per giorno

Il grafico dei giocatori di Cyberpunk 2077 degli ultimi giorni

Come potete vedere nel grafico qui sopra, i giocatori sono ovviamente tornati a giocare al momento del lancio dell'aggiornamento 2.0 (segnalato con una A nell'immagine). I fan di Cyberpunk 2077 sono pian piano aumentati di ora in ora e di giorno in giorno, con un nuovo picco significativo nella giornata odierna.

Consideriamo inoltre che parliamo di un martedì e che di norma i record vengono raggiunti nel weekend. È quindi possibile che questo sia solo un punto di partenza e che tra qualche giorno i numeri su Steam crescano in modo significativo. Non a caso, il gioco base è il più venduto della scorsa settimana sulla piattaforma di Valve.

Rimanendo in tema, CD Projekt RED si scusa per i contenuti anti-Russia nella versione ucraina del gioco.