Cyberpunk 2077: CD Projekt RED si scusa per i contenuti anti-Russia nella versione ucraina del gioco

CD Projekt si è scusata per una serie di contenuti anti-Russia presenti nella versione ucraina di Cyberpunk 2077, pubblicata insieme al nuovo aggiornamento 2.0 del gioco.

La localizzazione ucraina include una manciata di riferimenti alla guerra russo-ucraina, tra cui il termine dispregiativo "Rusnia" che sostituisce la parola "stronzi" in un caso. CD Projekt ha dichiarato che questi elementi "offensivi" non sono stati scritti dal suo staff e non riflettono le sue opinioni.

"La versione pubblicata della localizzazione ucraina di Cyberpunk 2077 presenta elementi di dialogo che possono essere considerati offensivi dai giocatori russi", ha dichiarato CD Projekt RED nei messaggi sui social media russi prima di fornire a IGN USA una dichiarazione ufficiale in inglese, da noi tradotta in italiano. "Queste frasi non sono state scritte dal personale di CD Projekt Red e non rappresentano il nostro punto di vista. Stiamo lavorando per produrre testi corretti e sostituirli nel prossimo aggiornamento".

La versione ucraina di Cyberpunk 2077 include anche un riferimento alla famosa frase pronunciata in risposta alla richiesta della Russia di cedere l'Isola dei Serpenti in Ucraina: "Vai a farti f***re nella stessa direzione in cui l'ha fatto la nave". Un graffito mostra anche lo stemma dell'Ucraina e il simbolo dei Tatari di Crimea su una mappa approssimativa della Crimea.