Echoes of Mana verso la fine: data della chiusura dei server annunciata da Square Enix

Anche Echoes of Mana verrà presto chiuso da Square Enix, rientrando anch'esso all'interno di una notevole ondata di giochi live service di prossima conclusione da parte dello stesso publisher giapponese ma non solo.

L'RPG free-to-play per piattaforme mobile chiuderà il 15 maggio 2023, a poco più di un anno di distanza dalla sua uscita, avvenuta il 27 aprile 2022. Echoes of Mana è stato sviluppato da WFS, stesso team dell'apprezzato Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, altro RPG mobile free-to-play con elementi gacha esattamente come questo.

"Dal lancio di Echoes of Mana il 27 aprile 2022, ci siamo impegnati per fornire un'esperienza di gioco godibile per tutti i giocatori ogni giorno", ha riferito Square Enix nell'annuncio della chiusura. "Tuttavia, siamo giunti alla conclusione che sarebbe troppo difficile continuare a mantenere tale esperienza di gioco ulteriormente, e abbiamo allora deciso di terminare il servizio per l'app".

Come solitamente accade in questo casi, prima della chiusura definitiva avverrà lo stop alla vendita di oggetti e valute attraverso lo shop interno al gioco, a partire da oggi, mentre la chiusura totale avverrà poi il 15 maggio 2023, con eventi che continueranno comunque ad andare avanti fino a tale data.

Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Echoes of Mana. Si tratta solo di una delle tante chiusure annunciate o avvenute in questo periodo su titoli live service: solo per quanto riguarda Square Enix ricordiamo quanto avvenuto con Final Fantasy VII: The First Soldier, Babylon's Fall, Chocobo GP, oltre anche a Marvel's Avengers.