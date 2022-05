Echoes of Mana, la recensione di un classico in chiave moderna e mobile

Un po' in ritardo rispetto al trentesimo anniversario della serie Mana, alla fine è arrivato anche il nuovo capitolo mobile con elementi gacha, iniziativa praticamente doverosa considerando il modus operandi ormai standard dei publisher nipponici. Eccoci dunque alla recensione di Echoes of Mana, un gioco che arriva dopo i remaster di Trials of Mana e Legends of Mana per iniettare nuova linfa alla storica serie di Square Enix (Squaresoft, all'epoca) anche nella nuova forma dell'RPG appositamente sviluppato per smartphone.

Anche in questo caso, l'idea è buttare giù un semplice canovaccio che giustifichi una lunga sequenza di quest più o meno collegate una all'altra, con il protagonista intento soprattutto a raccogliere un vero e proprio esercito di personaggi provenienti dai vari capitoli della serie principale attraverso il sistema gacha. Come potete facilmente intuire, questo meccanismo determina necessariamente una forzatura al livello narrativo, dovendo infilare personaggi e contesti disparati all'interno di un unico racconto, che in questo modo risulta superficiale e sfilacciato, come solitamente accade negli RPG mobile a impostazione gacha.

Se si pensa che la narrazione dovrebbe rappresentare un caposaldo del JRPG, specialmente per quanto riguarda una serie storica come questa, è facile capire come Echoes of Mana snaturi alquanto le sue stesse radici, così come fanno quasi tutti i progetti di questo tipo, ma la questione è ormai secondaria. Qui si tratta soprattutto di spingere i giocatori ad andare avanti con la raccolta di personaggi e tenerli incollati al sistema di progressione attraverso i suoi complessi meccanismi, e gli appassionati possono facilmente farsi prendere anche da questa nuova produzione di Square Enix, sebbene ci siano sicuramente esponenti più interessanti anche in questo specifico campo.