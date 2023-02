Starfield: una possibile data d'uscita è emersa su GOG Galaxy

Starfield è indubbiamente uno dei giochi più attesi del 2023, ma l'assenza ancora di una data d'uscita ufficiale mantiene acceso il dibattito su quanto tempo ci sarà ancora da aspettare: per questo motivo segnaliamo una possibile indicazione emersa da GOG Galaxy, tenendo presente che si tratta probabilmente di un placeholder, con l'uscita che risulterebbe fissata al 29 giugno 2023.

Come potete vedere anche dallo screenshot pubblicato qui sotto dall'account Twitter di Tyler McVicker, all'interno dell'interfaccia di GOG Galaxy, che si collega allo store GOG e non solo, Starfield ha una pagina ufficiale con tanto di data d'uscita, fissata per il 29 giugno 2023.



È molto probabile che si tratti di un placeholder, ovvero di una data presunta o possibile che è stata piazzata in attesa di conoscere quella vera, ma non capita spesso di vedere un riferimento così preciso all'uscita di Starfield, dunque la cosa è sicuramente curiosa. In effetti, c'è anche da aggiungere che corrisponderebbe ad altre voci di corridoio che vorrebbero il gioco in arrivo in tale mese.

Anche il giornalista di Windows Central Jez Corden, proprio nei giorni scorsi, ha riferito della concreta possibilità che Starfield possa arrivare entro la fine di giugno, cosa che peraltro rientrerebbe con le comunicazioni ufficiali di Microsoft, la quale aveva inserito il gioco Bethesda nei titoli della prima metà del 2023, almeno stando a quanto riferito durante la conferenza Xbox & Bethesda Showcase di giugno 2022.

Di fatto, non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo e tutto quello che sappiamo è che Xbox e Bethesda hanno in serbo un evento di presentazione speciale interamente dedicato a Starfield, annunciato prima del recente Xbox Developer Direct.

Aggiornamento: come segnalato da varie fonti, la data in questione è quasi sicuramente un placeholder, considerando che sembra sia presente su GOG Galaxy già da diversi mesi dopo il posticipo di Starfield.