Epic Games Store, disponibili i giochi gratis del 7 dicembre 2023

A quel punto i titoli entreranno a far parte della vostra libreria per sempre, dunque potrete installarli ogni volta che vorrete.

Sono ora disponibili per il download i giochi gratis che Epic Games Store ha selezionato per la giornata di oggi, 7 dicembre 2023 . Come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Predecessor e GigaBash.

Predecessor

Una sequenza di combattimento in Predecessor

Predecessor è la nuova esperienza competitiva che miscela meccaniche MOBA e FPS per offrirci spettacolari battaglie nate dalle ceneri di Paragon. Il gioco vanta un roster composto da oltre trenta personaggi, tutti dotati di caratteristiche peculiari che potremo sfruttare una volta in campo per avere la meglio sul team avversario.

Esattamente come nei MOBA, ci muoveremo in un'ambientazione che presenta tre corsie e un sistema di progressione basato sulla singola partita, con la possibilità dunque di far crescere il nostro eroe sconfiggendo minion o giocatori nemici e renderlo più potente in un esaltante crescendo.