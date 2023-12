L'Amiibo di Zelda da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è di nuovo disponibile su Amazon

Tramite Amazon è disponibile all'acquisto l'Amiibo di Zelda da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il prezzo proposto è standard, ma ve lo segnaliamo perché le unità sono sempre pochissime e se vi interessa vi conviene acquistarlo prima che termini subito. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come detto, non è una offerta quindi il prezzo attuale è quello consigliato del prodotto. La disponibilità è limitatissima da mesi e continuamente viene segnalato come non disponibile. Se vi interessa, è conveniente non attendere e comprarlo. Difficilmente otterrà uno sconto visto che non ci sono certo unità in avanzo.

L'Amiibo di Zelda da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un oggetto da collezione ma come tutti gli amiibo sblocca contenuti ludici all'interno del videogioco. Questa è la versione di Zelda apparsa nel più recente capitolo della saga, con il suo costume "antico" e la Spada Suprema in mano.