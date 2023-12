EA Sports FC 24 in versione PS4 e PC, l'offerta Amazon è migliore del Black Friday

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare a un prezzo promozionale una copia di EA Sports FC 24 in versione PS4 e PC. Lo sconto segnalato è del 44% per la versione PS4, rispetto al prezzo consigliato (25% rispetto al prezzo più basso recente), e del 50% per la versione PC rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. La versione PS4 si trova al prezzo minimo storico ed è un ulteriore sconto rispetto al prezzo proposto durante il periodo del Black Friday. La versione PC, invece, si trova allo stesso prezzo del Black Friday. Quest'ultima versione è ovviamente un codice da usare per acquisire la versione digitale per Origin e viene inviata tramite email: non dovete aspettare l'arrivo del corriere.

EA Sports FC 24 è il capitolo del 2023 della saga di Electronic Arts precedentemente nota come FIFA. Il gioco include il calcio femminile, quello maschile, i campionati più importanti di tutto il mondo e applica la nuova versione di HyperMotionV che propone una grande fedeltà visiva grazie ai dati volumetrici ottenuti tramite oltre 180 partite.