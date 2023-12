God of War Ragnarok Valhalla: il DLC gratis è disponibile ora, link al download

Abbiamo visto in precedenza le dimensioni su PS5 e queste vengono confermate: si tratta di effettuare un download di poco più di 8 GB , dunque consistente ma non certo esagerato, considerando i tempi che corrono.

Come era stato annunciato da Sony, God of War Ragnarok Valhalla è disponibile da ora, 12 dicembre 2023, per PS5 e PS4, come aggiunta gratuita al gioco principale per tutti coloro che possiedono già la versione base per le console in questione.

Un nuovo percorso per Kratos

Un'immagine di God of War Ragnarok Valhalla

In ogni caso, potete dirigervi sulla pagina in questione eventualmente per raccogliere informazioni su questa nuova espansione gratuita di God of War Ragnarok, che aggiunge una modalità in stile roguelite ai contenuti di base del gioco.

Dopo gli eventi di Ragnarök, in questo DLC Kratos scopre un percorso personale che non riteneva possibile e che lo porterà sulle rive del Valhalla. In questa sezione di avventura il protagonista è accompagnato solo da Mimir, dunque non sarà presente Atreus.

Si tratta di "un viaggio profondamente personale e intimo", a quanto pare, che lo spingerà a padroneggiare mente e corpo per affrontare le impegnative sfide del Valhalla, con una pressione sempre maggiore e una richiesta di abilità che porterà a una progressione costante secondo il tipico stile dei roguelite.

Annunciato con un trailer nel corso dei The Game Awards 2023, God of War Ragnarok Valhalla introduce alcune novità nelle meccaniche standard del gioco, offrendo variazioni in termini di gameplay e contenuti anche per chi ha già concluso la storia principale.