God of War Ragnarok Valhalla, ecco le dimensioni su PS5 del DLC gratuito

Mancano alcune ore al lancio di Valhalla, l'atteso DLC gratuito di God of War Ragnarok che introdurrà una nuova impresa per Kratos di stampo rogue-lite, ma come al solito PlayStation Game Size ha anticipato su X | Twitter le dimensioni del download.

Per quanto riguarda la versione PS5 il peso complessivo è di 8,394 GB in Europa, leggermente di più dei 7.667 GB che dovranno scaricare i giocatori americani, una differenza dovuta con tutta probabilità dalla presenza della localizzazione in più lingue per la versione europea del gioco.

Al momento non ci sono dettagli invece per quanto riguarda le dimensioni di God of War: Ragnarok Valhalla su PS4, ma dubitiamo che saranno molto differenti.