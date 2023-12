La smart TV Hisense da 55 pollici in 4K Quantum Dot IPS è al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione per una smart TV Hisense da 55 pollici QLED in 4K. Lo sconto segnalato è del 25% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 529€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La smart TV Hisense da 55 pollici QLED in 4K dispone di un pannello Quantum Dot IPS. Propone un design "Slim", ovvero con una cornice più sottile e uno stand centrale. Supporta i comandi vocali di Alexa e Google Assistant e il telecomando ha pulsanti dedicati a sette applicazioni, compresi Prime Video, Netflix e RaiPlay. Dispone di Audio 20W Dolby Atmos con supporto Bluetooth. Ovviamente non manca Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10. Dispone di uscita HDMI 2.1.