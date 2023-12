GTA 6: PS5 piattaforma di riferimento perché vende di più, PC viene dopo, secondo un ex-Rockstar Games

Un ex sviluppatore di Rockstar Games ha spiegato la filosofia dello studio riguardo alle piattaforme su cui sarà lanciato GTA 6 e su chi avrà la priorità. Secondo lui, PS5 è la piattaforma di riferimento, perché è quella sulla quale il gioco venderà più copie, come successo con GTA 5 e Red Dead Redemption 2 (relativamente alle console PlayStation della passata generazione). La versione PC sarà pubblicata in una fase successiva perché, semplicemente, è la piattaforma che garantisce meno vendite.

Questioni di priorità

Attualmente GTA 6 è stato annunciato soltanto per PS5 e Xbox Series X/S, ma è scontato che dopo un certo periodo arrivi anche su PC (nel 2026 o nel 2027, con ogni probabilità). Naturalmente la comunità PC non l'ha presa benissimo, considerando che stiamo parlando del gioco più atteso di sempre, come hanno dimostrato i numeri del primo trailer.

A spiegare la scelta di Rockstar è stato l'ex Mike York, che ne ha parlato in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Nello specifico, York era un animatore ed è stato nella compagnia per sei anni, occupandosi di GTA 5 e Red Dead Redemption 2, prima di lasciare nel 2017.

Rockstar non ha fornito risposte sulla mancanza della versione PC di GTA 6, ma per York la situazione è abbastanza chiara: "La ragione del ritardo della conversione PC è nel loro dare priorità a ciò che vende di più. La maggior parte delle volte, soprattutto in passato, i loro giochi hanno venduto di più su PlayStation. Playstation era la console da avere. Vendeva più della maggior parte delle altre console in molti luoghi. Tutti giocavano su PlayStation."

York ha poi spiegato che con GTA 5 Rockstar ha dato priorità a PS3, sviluppando in contemporanea la versione Xbox 360, prima di dedicarsi post lancio a quella PC. Ricorderete sicuramente che GTA 5 uscì su PS3 e Xbox 360 prima, quindi su PS4 e Xbox One. Infine arrivò anche su PC, quasi due anni dopo le prime versioni.

Un altro dei motivi per cui Rockstar Games lancia le versioni PC dei suoi giochi dopo quelle console è perché ottimizzare richiede una grande quantità di risorse, viste le molte configurazioni disponibili, quindi c'è bisogno di una fase di test prolungata per assicurarsi un'alta qualità da subito. Così per GTA 6 si è scelto di seguire il solito schema, considerando anche che è il più complesso dei suoi titoli.

Quello delle configurazioni multiple della scena PC è un problema noto, che se vogliamo spiega in parte anche i problemi avuti negli ultimi anni dalle conversioni di molti tripla A, uscite spesso in uno stato pietoso. York ha citato quella di Batman: Arkham Knight, che su PC ebbe non pochi problemi, ma di esempi fattibili, anche molto recenti, ce ne sarebbero diversi.

York ha poi citato i problemi relativi alle risorse disponibili per i team di sviluppo, che però non crediamo riguardino Rockstar Games, considerando le dimensioni dei suoi titoli. Comunque sia alla fine ha fatto un appello sacrosanto, che è quello di dare il beneficio del dubbio allo studio, evitando di inviargli messaggi pieni d'odio.