Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 12 dicembre offre Lords of the Fallen e Final Fantasy 7

Come al solito vi ricordiamo che le offerte indicate di seguito sono valide solo fino alla mezzanotte di oggi. Infatti, gli sconti del Calendario dell'Avvento cambiano ogni giorno fino al 25 dicembre. Di conseguenza se siete interessati a una o più delle promozioni odierne vi suggeriamo di approfittarne finché siete in tempo. A questo indirizzo potrete accedere alla pagina dedicata all'iniziativa di GameStop.

Proseguono le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop . In particolare oggi, 12 dicembre 2023 , troviamo in offerta giochi di vario genere, da Final Fantasy 7 Remake al souls-like Lords of the Fallen .

Le offerte di oggi tra giochi e accessori

Come detto in apertura, tra le promozioni del Calendario dell'Avvento del 12 dicembre troviamo Final Fantasy 7 Remake a 29,98 euro per la versione Intergrade per PS5 e a 19,98 euro per quella base per PS4 (con upgrade next-gen gratuito).

Se amate il genere souls-like, potrebbe ingolosirvi l'offerta relativa a Lords of the Fallen, disponibile sia per PS5 che per Xbox Series X|S al prezzo promozionale di 39,98 euro, con uno sconto di 10 euro su quello standard. Se invece cercate qualcosa di più movimentato, Payday 3 DayOne Edition è acquistabile a 24,98 euro su PS5 e Xbox Series X|S.

Proseguiamo con Hitman World of Assassination, venduto solo per oggi a 24,98 euro su PS5, con uno sconto di 15 euro sul prezzo standard. Meno interessante, invece, la promozione relativa a Marvel's Avengers, acquistabile a 14,98 euro su PS5, PS4 e Xbox, con uno sconto di solo 3 euro.

Segnaliamo inoltre che sono in offerta gli Headset multipiattaforma Turtle Beach - Recon 500 in versione classica e Camo a 40,98 euro e il controller cablato Turtle Beach - Recon White per Xbox a 25,98 euro.

Che ne pensate, le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi vi sembrano interessanti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.