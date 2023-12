Diablo 4: al via oggi l'evento natalizio Morbo di Mezz'Inverno con tante ricompense in palio

Da oggi potrete entrare nello spirito festivo grazie all'evento natalizio di Diablo 4, il Morbo di Mezz'Inverno, che avrà inizio alle 19:00 italiane di oggi, 12 dicembre, e proseguirà fino alla stessa ora del 2 gennaio 2024.

Sarà possibile partecipare a questo evento a tempo limitato giocando nel Regno Stagionale con un Livello del Mondo I o superiore. Gileon, il bardo vuole portare un po' di spirito festivo a Sanctuarium e per l'occasione ha intenzione di decorare la Piazza di Mezz'Invenro a Kyovashad. C'è solo un problema: mancano le decorazioni!

Per ottenerle, dovrete dirigervi alle Vette Frantumate e sviscerare i Demoni Appestati di colore blu pallido per ottenere i "Frammenti Appestati" e distruggere i Gusci Glaciali per ottenere i "Cimeli Perduti", che a quanto pare rappresentano degli addobbi perfetti in quel di Sanctuarium.

I giocatori potranno anche cimentarsi nella Carneficina degli Appestati, in cui dovranno fare a pezzi dei demoni che hanno eretto dei macabri Totem sulle Vette Frantumate, sconfiggendo infine il loro comandate, l'Orrore dal Manto Rosso.