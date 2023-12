Indiana Jones: renderlo un'esclusiva Xbox ha senso strategicamente e finanziariamente, per Disney

Stando a Sean Shoptaw, il capo della divisione gaming di Disney, l'aver reso il gioco di Indiana Jones di MachineGames un'esclusiva per Xbox Series X|S e PC, tagliando dunque fuori dall'equazione PS5, è stata una scelta sensata dal punto di vista strategico e finanziario.

Le parole di Shoptaw arrivano da un'intervista concessa al portale Axios, in cui ha spiegato che Xbox rappresenta uno dei mercati più grandi del mercato videoludico e che quindi Disney durante le negoziazioni con Microsoft era certa che avrebbe potuto raggiungere un ampio numero di giocatori.

"Poiché Xbox è ancora uno dei mercati più grandi per i videogiochi, non abbiamo pensato di essere troppo esclusivi con Indiana Jones", ha detto Shoptaw. "Abbiamo pensato che avrebbe raggiunto un ampio numero di persone e abbiamo ritenuto che, dal punto di vista finanziario e strategico per il gioco, questo avesse senso in quel momento."