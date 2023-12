Star Wars KOTOR: Disney afferma di comprendere quanto sia richiesto

Tra i tanti progetti in sviluppo basati sulle proprietà di Disney, ve ne è uno che sta facendo soffrire molti giocatori. Il remake di Star Wars Knights of the Old Republic. Il gioco è sparito dalla circolazione e i report più credibili svelano di vari problemi durante lo sviluppo. Nel mentre attendiamo conferme, Axios ha intervistato Sean Shoptaw - Head of Gaming presso Disney - e ha chiesto informazioni a riguardo.

Shoptaw ha risposto che non può dire molto sullo stato del gioco, per "alcune, spero ovvie, ragioni", ma ha anche aggiunto che Star Wars "KOTOR è ovviamente un gioco incredibilmente popolare, un gioco del quale siamo incredibilmente fieri e per il quale crediamo vi sia un sacco di richiesta. Non aggiungerò altro."

Parole tutto sommato positive, in quanto Disney - pur non potendo esporsi - comprende il livello di richiesta per il gioco. La speranza è che questo basti per non causare un blocco dello sviluppo.