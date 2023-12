PlayStation Plus Extra: un gioco gratis di dicembre potrebbe essere spuntato in anticipo

Si tratterebbe di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin , il particolare spin-off in stile action RPG in terza persona sviluppato da Team Ninja sotto etichetta Square Enix.

Non si tratta di una comunicazione ufficiale, ma una pubblicità di Sony sulla sua campagna PlayStation Stars potrebbe contenere un riferimento esplicito a uno dei giochi che verranno aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium questo mese.

L'annuncio ufficiale con la lista dei giochi in arrivo nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2023 è atteso per domani, ma uno dei giochi gratis per gli abbonati potrebbe essere trapelato in anticipo, stando a un indizio proveniente dalla stessa Sony.

Chaos!

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, un'immagine del cast

Questo, almeno, è quanto riporta PushSquare in queste ore, riferendo di una campagna di PlayStation Stars, fra le varie iniziative che la piattaforma avvia periodicamente, che chiede agli abbonati di giocare Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin per ottenere 50 punti.

In base a quanto riferito, la campagna in questione è posta come se il gioco Square Enix facesse parte del catalogo di PlayStation Plus, cosa che invece non risulta. L'idea dunque è che il titolo possa essere inserito tra i giochi del Plus Extra e Premium di questo mese.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin non è stato accolto proprio con grande calore da critica e pubblico, ma rappresenta comunque una digressione interessante nel mondo di Final Fantasy, con uno stile decisamente diverso da quello classico della serie, potete conoscerlo meglio nella nostra recensione.

Nel frattempo, ricordiamo che l'annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium di dicembre 2023 è atteso per domani, mercoledì 13 dicembre 2023.