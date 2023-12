God of War Ragnarok Valhalla annunciato, è un DLC gratis con uscita vicinissima

Una grossa sorpresa da parte di PlayStation Studios ai The Game Awards 2023 è stata God of War Ragnarok Valhalla, un DLC gratis per i possessori del gioco originale per PS4 e PS5 che ha una data d'uscita davvero molto vicina.

Come annunciato nel trailer di presentazione, che potete vedere qui sotto, God of War Ragnarok Valhalla sarà disponibile la prossima settimana, precisamente il 12 dicembre 2023, come espansione gratuita del gioco per PS4 e PS5, in grado di aggiungere una dose d'azione a quella già provata nella storia principale.

Il gioco si presenta come una sorta di roguelike, o meglio roguelite, incentrato sulla struttura di God of War ma con alcune variazioni.