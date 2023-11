Epic Games Store, i giochi gratis del 7 dicembre 2023 sono stati annunciati

Sono stati annunciati ufficialmente i giochi gratis che saranno disponibili per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 7 dicembre 2023, per una settimana: si tratta in questo caso di Predecessor e GigaBash.

Nato dalle ceneri di Paragon, Predecessor è uno spettacolare mix fra meccaniche MOBA e FPS in cui potremo scegliere fra oltre trenta eroi differenti e lanciarci sul campo di battaglia per sconfiggere la squadra avversaria.

All'interno di una mappa caratterizzata dalle tradizionali tre corsie, potremo unirci ad altri quattro giocatori e sbloccare risorse tramite cui potenziare il nostro personaggio nell'ambito del singolo match, puntando a superare i nemici grazie anche a un'attenta pianificazione strategica.