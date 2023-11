Everywhere, la prima closed alpha è stata annunciata: ecco le date

Gli sviluppatori di Everywhere hanno annunciato le date della prima closed alpha del gioco, che si svolgerà a partire dal 5 dicembre e consentirà di provare in anteprima l'esperienza messa a punto dall'ex Rockstar Leslie Benzies.

Rivelata con un trailer a settembre, la closed alpha di Everywhere si porrà come un test tecnico su PC, pensato per verificare l'infrastruttura di gioco e i vari sistemi prima di procedere alla fase beta, che per il momento non ha ancora una data.

Considerando le grandi ambizioni di questo titolo, è chiaro che il percorso che ci accompagnerà al lancio (o, più probabilmente, all'accesso anticipato) sarà parecchio laborioso e richiederà tanto lavoro e attenzione nel tentativo di dar vita a una base d'utenza solida e appassionata.