Epic Games Store, giochi gratis del 30 novembre disponibili: ecco come scaricarli

Jitsu Squad è un picchiaduro cooperativo per un massimo di quattro giocatori dallo stile grafico cartoon e dal ritmo incalzante. Nonostante l'aspetto gioioso, prende spunto da classici del genere quali Streets of Rage e Final Fight, unendo le loro meccaniche alla velocità di titoli quali Marvel vs. Capcom II, Dragonball FighterZ e Super Smash Bros.

Mighty Fight Federation

Mighty Fight Federation ospita anche personaggi di altre serie

Mighty Fight Federation è sempre un picchiaduro, ma in questo caso 3D. Il giocatore deve vedersela con più avversari all'interno di arene molto piccole in cui menare le mani in diversi modi. Giocabile da soli o in PvP online (massimo quattro giocatori), il titolo di Komi Games offre diversi sistemi di gioco interessanti, nonché la collaborazione di personaggi esterni come Yooka-Laylee.