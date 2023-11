Prime Gaming: svelati i giochi gratis di dicembre

I pezzi forti del mese

Akka Arrh non vi deluderà, se apprezzate Minter

Come dicevamo, Deathloop è sicuramente il pezzo forte del mese, anche perché offre un gameplay interessante e pieno di tocchi di classe, basato sul concetto di loop temporale. In realtà ci sono anche altri giochi davvero validi, come Akka Arrh di Jeff Minter, un arcade classico frenetico e coinvolgente, o Kombinera, un platform puzzle game ingegnoso e molto difficile, che rappresenta un'ottima sfida per chi è alla ricerca di qualcosa di diverso.

Da notare che attualmente gli abbonati Prime Gaming hanno anche la possibilità di provare alcuni giochi disponibili sul servizio di cloud gaming Amazon Luna per qualche giorno. Per inciso si tratta di: Ride 4, Get Packed: Couch Chaos, Fortnite, Encodya, Trackmania Starter Access, Q.U.B.E. 10th Anniversary e Tiny Lands.