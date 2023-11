Baldur's Gate 3, la patch 5 occupa 30 GB ma ne richiede 130 per l'installazione

Baldur's Gate 3 sta per ricevere la tanto attesa patch 5, che a quanto pare è gigantesca: occupa 30 GB di spazio su disco ma ne richiede 130 per l'installazione, dunque non sarà semplicissimo per tutti gestire l'aggiornamento.

Come sappiamo, la patch 5 di Baldur's Gate 3 conterrà un epilogo, realizzato dal team di sviluppo nel tentativo di sistemare i problemi narrativi del terzo atto della campagna, e immaginiamo a questo punto che si tratterà di un epilogo bello corposo.

Ad ogni modo, Larian ha fornito dei suggerimenti pratici per affrontare la questione: se non disponete di spazio sufficiente per l'installazione della patch, vi conviene disinstallare il gioco e scaricarlo nuovamente nella versione già aggiornata.