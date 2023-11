Baldur's Gate 3, la data di uscita su Xbox verrà annunciata ai The Game Awards 2023

La data di uscita della versione Xbox Series X|S di Baldur's Gate 3 verrà annunciata durante i The Game Awards 2023, ma Larian Studios ha già precisato che il gioco farà il proprio debutto sulla piattaforma Microsoft a dicembre.

Presente nelle nomination per il Gioco dell'Anno proprio ai The Game Awards 2023, Baldur's Gate 3 approderà dunque sulle console Xbox entro la fine dell'anno, come promesso dal team di sviluppo alcuni giorni fa.

"Giocatori Xbox, sappiamo che aspettate notizie su Baldur's Gate 3", ha scritto Larian in un post su Twitter. "Il lancio del gioco è previsto per il mese di dicembre, ma ci vedremo ai The Game Awards per la data di uscita precisa."