Baldur's Gate 3 uscirà su Xbox Series X/S nel 2023, conferma il CEO di Larian Studios

Baldur's Gate 3 uscirà su Xbox Series X/S nel 2023. L'ulteriore conferma arriva da una fonte decisamente autorevole: Swen Vincke, il CEO di Larian Studios, che ha spiegato che lo sviluppo procede come previsto, anche se non c'è ancora una data d'uscita effettiva.

Baldur's Gate 3 per molti è il gioco dell'anno: uscito su PC ad agosto 2023, dopo un lungo periodo passato in accesso anticipato, quindi su PS5 il 6 settembre 2023, manca solo su Xbox dove Larian ha parlato di problemi con lo split screen sulla versione Series S, causa principale del rinvio. Ora però tutto sembra stia andando per il meglio.