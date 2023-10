Google Pixel 9: salta tutto con TSMC; Tensor G4 sarà prodotto esclusivamente da Samsung

L'azienda coreana ha ottenuto il contratto per la fabbricazione del prossimo processore destinato ad alimentare la futura gamma di smartphone Pixel. Tensor G4, in arrivo l'anno prossimo, sarà integrato nei dispositivi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel Fold 3, e si avvarrà delle più avanzate tecnologie nel settore dei semiconduttori messe a disposizione da Samsung .

Il nome in codice di Tensor G3 era "Zuma", mentre il suo erede è stato battezzato "Zuma Pro". Secondo le indiscrezioni, la configurazione di Tensor G4 sarà di tipo 1+2+3+4, ossia 1 core Cortex X4, 2 core Cortex-A720, 3 core Cortex-A720 a basse frequenze e 4 core Cortex-A520. Per quanto concerne la GPU, il sistema farà affidamento sulla consolidata ARM Immortalis-G715 .

Samsung Foundry fabbricherà il nuovo chipset di Google con una tecnologia chiamata SF4P di terza generazione a 4 nanometri , consistente in una versione migliorata del processo usato per Tensor G3.

Matrimonio d'interessi

Tensor G3, frutto della precedente collaborazione tra i marchi, è stato al centro di alcune polemiche legate alle prestazioni

Sembra che Google volesse collaborare con TSMC per Tensor G4, ma che questo accordo sia saltato a causa di problemi legati alla resa di produzione, sebbene non ci siano fonti riguardanti ciò.

La prosecuzione della collaborazione tra Google e Samsung non sorprende, considerando anche la natura del nuovo processore, che sembra rappresentare più un piccolo aggiornamento che un salto di qualità nei confronti di G3.

Oltre alla partnership con Google, Samsung Foundry sta guadagnando terreno nell'industria dei semiconduttori, ottenendo contratti importanti per la produzione di chip avanzati.

Recente l'annuncio della produzione chip a 3nm per AD Technology, oltre alle indiscrezioni che vedrebbero Qualcomm poter scegliere proprio Samsung come partner di produzione per alcune unità del chip Snapdragon 8 Gen 4, grazie alla loro tecnologia di progettazione del transistor Gate All Around, vantaggiosi rispetto a TSMC.

Intanto, Google mira a diventare indipendente a lungo termine visto che l'obiettivo è gestire in autonomia tutte le fasi del processo di progettazione dei chip.

I cambiamenti più significativi dovrebbero avvenire nel 2025 con "Laguna Beach", il primo chip Tensor "completamente personalizzato", che sarà utilizzato nei Pixel 10.