Xbox Game Pass: anche Rollerdrome si aggiunge ai giochi di novembre 2023

Da Private Division e Roll7 arriva un nuovo annuncio riguardante Xbox Game Pass, con l'arrivo di Rollerdrome all'interno del catalogo del servizio sempre per novembre 2023, ma verso la fine del mese.

Rollerdrome entrerà dunque a far parte di Xbox Game Pass dal 28 novembre 2023, rientrando dunque nella mandata di giochi prevista per la seconda metà del mese, disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Cloud.

Il gioco in questione è un action shooter in terza persona che mischia azione da sparatutto classico con movimento estremamente veloce, in un titolo d'azione d'altri tempi come gusto e ritmo generale.