Xbox Game Pass, novembre 2023: annunciati i giochi PC e console della prima metà del mese

Confermando sostanzialmente il leak di qualche ora fa, Microsoft ha annunciato in via ufficiale la lineup di giochi in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass per la prima metà di novembre 2023 .

Wild Hearts è la sorpresa del mese

I giochi in arrivo su Game Pass nella prima metà di novembre 2023

Le sorprese sono dunque rappresentate da Wartales e soprattutto Wild Hearts, che non erano noti in precedenza nella lineup di novembre 2023 di Game Pass e rappresentano aggiunte molto gradite.

Tra i giochi di maggior rilievo troviamo Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, disponibile al day one nel catalogo di Game Pass, ma un'aggiunta importante è anche Wild Hearts, il particolare action RPG in stile Monster Hunter sviluppato da Tecmo Koei, Omega Force ed EA.