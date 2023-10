Quantum Error: primi voti disastrosi per l'horror su PS5, TeamKill risponde alle critiche

Si tratta di un gioco indie sviluppato da sole quattro persone, dunque c'è da tenere in considerazione il livello della produzione, ma è comunque venduto ad un prezzo quasi premium, e le ambizioni per questo titolo erano molto alte.

Sono emersi i primi voti per Quantum Error , che si dimostrano piuttosto disastrosi per il nuovo gioco horror per PS5, che viaggia attualmente su una media decisamente insufficiente, anche se le valutazioni al momento sono ancora poche.

Polemiche social

Quantum Error, un'immagine del gioco

Sviluppato su Unreal Engine 5, si è parlato molto di questo "horror cosmico" perché è stato annunciato praticamente come uno dei primi giochi per PS5. Ad incrementare il carico, ci sono state anche varie uscite poco felici da parte degli sviluppatori su X, che hanno inserito team e gioco all'interno di una console war generale, inasprendo alquanto i toni.

Proprio da questi atteggiamenti sono emerse ulteriori critiche che si sono amplificate con l'uscita delle prime recensioni, portando anche a una dura presa di posizione da parte di TeamKill Media, come potete leggere nel messaggio riportato qui sopra.



"Siamo orgogliosi del nostro gioco e prendiamo tutte le critiche come complimenti, dal momento che veniamo giudicati rispetto a giochi dal budget tripla A quando noi siamo chiaramente un team indie piccolo a basso budget", ha scritto TeamKill Media. "A tutti quelli che ci offendono sui social media, questo non ci fermerà né cambierà in quello che facciamo".

Quantum Error dovrebbe essere multipiattaforma ma al momento è uscito solo su PS5 perché, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, è costruito per sfruttare l'SSD della console Sony e ci vorrà più tempo per poterlo far funzionare su Xbox e altre piattaforme.