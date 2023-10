Quantum Error: la prima recensione è una sonora bocciatura

La recensione

La recensione parte spiegando che il gioco non è stato finito durante il test, per gli enormi problemi riscontrati. I punti positivi sono soltanto due: gli sviluppatori hanno mantenuto le loro promesse relative al supporto del DualSense e la varietà dei gadget disponibili, molto alta. Peccato che sia tutto qui. Ad esempio viene detto che la storia raccontata dal gioco è accettabile, ma che lo stato dello stesso ha impedito di scoprire come va a finire.

Quindi si afferma che: la grafica è da PS3, quando va bene; le animazioni sono brutte (soprattutto quando si corre); sparatorie e combattimenti corpo a corpo sono più che disastrosi; i checkpoint sono inutili; l'intelligenza artificiale dei nemici è debole; ci sono tantissimi bug, soprattutto nelle sequenze filmate; pesa 88GB, non si capisce bene perché; costa 60 dollari, che per un gioco del genere sono davvero troppi.

Insomma, è vero che è stato sviluppato da quattro persone, ma ciò non giustifica la qualità finale, secondo il recensore così scarsa da renderlo il suo gioco peggiore del 2023. Insomma, dopo The Lord of the Rings: Gollum e Skull Island: Rise of Kong, il 2023 pare ci possa regalare un'altra perla.