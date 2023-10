Quantum Error ha già recuperato i costi di sviluppo, prima ancora di essere pubblicato

Il 3 novembre 2023 (31 ottobre con il pre-order) sarà possibile mettere la mani su Quantum Error, il gioco horror in prima persona di TeamKill Media, in versione PS5. Per le versioni PC e Xbox Series X|S si dovrà attendere, ma per il team pare che questo non sarà un grande problema, visto che l'opera ha già recuperato tutti i costi di sviluppo con i soli preordini digitali.

Come potete vedere nel post di X qui sopra, l'account ufficiale di Quantum Error ha scritto: "Vogliamo dare a tutti coloro che hanno preordinato Quantum Error il più grande ringraziamento e abbraccio di sempre! Da ieri sera abbiamo recuperato il budget che abbiamo investito nel gioco durante il suo sviluppo, il tutto solo grazie ai pre-ordini digitali! Tutti voi siete i migliori e non vediamo l'ora che possiate giocare a Quantum Error!"