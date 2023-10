Marvel's Spider-Man 2: giocatori attaccano una sviluppatrice per il nuovo modello di MJ

Un gruppo di videogiocatori sta portando attacchi continui a Marvel's Spider-Man 2 per l'aspetto del nuovo modello di MJ (Mary Jane). Come se non bastasse già questo a qualificarli, hanno anche partorito una teoria strampalata che ha coinvolto una delle sviluppatrici, Ashley Poprik.

Ma andiamo con ordine. Nel fine settimana è diventato virale un post su X che afferma che ad aver dato il volto a MJ sarebbe stata una delle sceneggiatrici del gioco e non l'attrice Stephanie Tyler Jones, per questo sarebbe diverso rispetto a quello di Marvel's Spider-Man 2. Si tratta ovviamente di un'affermazione senza senso, ma che ha trovato credito all'interno di quella parte della comunità che non ha apprezzato il nuovo modello 3D di MJ.

Gli attacchi alla sviluppatrice si sono moltiplicati al punto che la stessa è stata costretta a rispondere.