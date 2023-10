Final Fantasy 7 Rebirth: tutte le quest hanno due versioni diverse a causa di un certo personaggio

Tra i retroscena più interessanti sullo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth, il director Naoki Hamaguchi ha spiegato che nel gioco ci sono praticamente due versioni diverse delle quest a causa di una variazione che può accadere a un personaggio prima o dopo nella storia.

Come riferito da Square Enix, Final Fantasy 7 Rebirth avrà un'impostazione molto più aperta di Final Fantasy 7 Remake, pur non essendo un open world. L'ampia mappa consentirà di visitare i luoghi in maniera non lineare, cosa che può creare dei grattacapi a un gioco con una narrazione così pervasiva.