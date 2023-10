Square Enix, un futuro fra tradizione e rivoluzione

Il 1 maggio del 2022 Square Enix ha annunciato pubblicamente la vendita di numerosi asset alla celebre holding Embracer Group, colosso svedese che nel corso degli ultimi anni si sta espandendo a macchia d'olio e che, d'altra parte, non è ancora riuscito a ottenere il ritorno sperato in termini d'immagine. Questa operazione ha di fatto consegnato nelle mani del gruppo di Lars Wingefors studi del calibro di Crystal Dynamics, Eidos-Montreal e Square Enix Montreal, nonché proprietà intellettuali quali Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain. L'operazione ha coinvolto i diritti di oltre 50 videogiochi, ma a far discutere sono state le cifre della manovra e soprattutto le spiegazioni portate dalla casa: i 300 milioni di dollari incassati, infatti, sarebbero serviti per sostenere gli investimenti nella blockchain e in altre tecnologie, al fine di assistere la compagnia "nell'adattarsi ai cambiamenti nel business globale per stabilire un'allocazione di risorse più efficiente".

Due settimane più tardi, in occasione del report annuale di maggio, l'allora presidente e CEO Yosuke Matsuda ha voluto chiarire che quella frase era orientata alla volontà di Square Enix di rafforzare l'impegno nell'attività centrale della compagnia, ovvero la produzione di grandi videogiochi. Ciononostante, nel corso del 2022 Square Enix Holdings ha infine investito in collaborazioni strategiche con sette diverse società di blockchain e servizi cloud, come per esempio The Sandbox, Zebedee, Blocklords e Ubitus, senza mai arrivare a chiarire definitivamente quale sia l'obiettivo finale di tale orientamento.

Probabilmente Deus Ex sarà ricordato come uno dei più grandi sprechi nella storia dell'industria

Comunque la si voglia vedere, la leadership di Yosuke Matsuda è stata una vera e propria montagna russa: subentrato nel 2013 a Yoichi Uada, ha spinto sulla necessità di innovare profondamente il marchio di Final Fantasy fino a stravolgerne le radici, coltivando al tempo stesso la forte volontà di riportare in auge i vecchi capitoli del franchise, nonché trainando al successo internazionale il quattordicesimo episodio online. Nel frattempo, è stato ritenuto responsabile dei flop di Marvel's Avengers e Babylon's Fall, ma soprattutto della rottura definitiva con tutti gli studi occidentali della casa, dopo aver più volte indicato come "deludenti" le vendite di marchi come Tomb Raider.

Tali scelte, evidentemente, non sono andate giù a più di qualche singolo dirigente: all'inizio dell'anno il consiglio di amministrazione di Square Enix ha infatti presentato una richiesta di sostituzione del presidente e direttore con la figura di Takashi Kiryu, in un cambio al vertice poi approvato il 13 giugno del 2023. Ora che l'anno sta per giungere al termine, vale la pena tirare le somme sull'operato di Square Enix e tentare di comprendere quale direzione la casa possa intraprendere nel prossimo futuro, all'alba di quella che potrebbe rivelarsi una nuova era.