Final Fantasy 7 Rebirth, abbiamo provato il nuovo episodio del progetto Remake

Abbiamo provato Final Fantasy 7 Rebirth e il nostro approccio al titolo è stato completamente diverso rispetto alla pirotecnica presentazione dello State of Play: è avvenuto in maniera decisamente più ingenua e intima, ma è riuscito a convincerci sin dal primo istante in cui siamo tornati a calpestare il terreno del pianeta Gaia.

"Rebirth", questo il nome che siede in calce all'episodio, mira a raccogliere il testimone dalle mani di Final Fantasy VII Remake prima di tuffarsi nel cuore dell'immenso universo virtuale, abbandonando l'ambientazione metropolitana di Midgar per abbracciare finalmente la natura aperta del settimo capitolo originale. La grande incognita, ovviamente, risiede ancora nell'elemento della narrazione, che sembra ormai aver imboccato una netta deviazione rispetto alla storia tradizionale, una di quelle da cui pare impossibile tornare indietro. Questo pensiero, d'altra parte, non ci ha attraversato la mente nemmeno per un istante osservando le immagini che prendevano forma sullo schermo.

Quello che ha mostrato immensi panorami del pianeta Gaia, mettendo in scena non solo il porto di Junon Town, una delle sezioni presenti nella demo, ma anche Costa del Sol, una meravigliosa vista del Gold Saucer, diamine, persino uno spiraglio della celebre Emerald Weapon, addirittura le forme di Caith Sith e di un Vincent Valentine in grande spolvero. Di tutto questo noi non sapevamo niente e neppure chiacchierando faccia a faccia con Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura e Naoki Hamaguchi siamo riusciti a farci un'idea della quantità di contenuti che l'opera avrebbe promesso di consegnare nelle mani degli appassionati. Nonostante ciò, una volta lanciata la demo, siamo rimasti stregati dopo giusto una manciata di secondi, ed è successo solamente per i motivi giusti.

Quando Square Enix ci ha invitato all'evento di prova di Final Fantasy 7 Rebirth, sapeva perfettamente quel che stava facendo. Sapeva benissimo di aver apparecchiato uno scenario quasi perfetto, proprio quello che qualsiasi appassionato vorrebbe trovarsi di fronte, ed è stata oltremodo sorniona nel parlare in maniera estremamente vaga del prossimo capitolo dell'operazione Remake. Nel momento in cui ci siamo seduti di fronte alla PlayStation 5, infatti, non avevamo ancora la benché minima idea del trailer che sarebbe andato in onda durante lo State of Play , quello che la scorsa settimana ha riempito lo schermo con fiumane di nostalgia.

Su il sipario

L'istantanea che ci ha accolto in Rebirth

Cloud, Sephiroth, una giovanissima Tifa con indosso un cappello da cowgirl e un silenzioso soldato in uniforme della Shinra si arrampicano lungo i pendii rocciosi che conducono al reattore Mako che torreggia su Nibelheim, al fine di portare a termine una misteriosa e importante missione. Questa è l'istantanea che ci ha accolto sulle sponde di Final Fantasy 7 Rebirth, una delle sequenze più importanti e significative nell'intero universo del settimo capitolo della saga. Una sequenza alla quale gli artisti della Creative Business Unit I non si sono semplicemente limitati a rendere onore, trasformandola invece in una gioia per gli occhi e soprattutto per le mani: se da una parte le scogliere a strapiombo sull'oceano, illuminate dalle luci dell'alba, riuscivano a trasmettere alla perfezione tutta la solennità del momento, l'atto stesso di utilizzare fisicamente Sephiroth in battaglia per decimare orde di mostri aveva un che di poetico, replicando in maniera meravigliosa le sensazioni provate nel 1997 e concedendoci finalmente di impartirgli degli ordini.

Così si è aperta la prima parte della demo, con un tuffo narrativo nel cuore dei confusi ricordi di Cloud, nel mezzo di una scenografia volenterosa di arricchire ogni singola sfumatura dell'esperienza originale. I canyon e le caverne del Monte Nibel sono più grandi e più dettagliati, i mostri del luogo sono tanto feroci da sembrare quasi vivi, eppure crollano con la stessa identica facilità quando trafitti dalla lama Masamune, che a ogni fendente sferrato mette in evidenza la netta supremazia del Soldier dai capelli argentei. Sephiroth stuzzica costantemente Cloud, lo sprona, la coppia di guerrieri si lancia addirittura in danze combinate per abbattere i nemici più coriacei, il tutto davanti agli sguardi attoniti della ragazza e dell'insignificante soldato al loro seguito. Si interagisce con l'ambiente, si sfrutta una sorta di purificatore per ripulire una zona contaminata dalle emissioni di Mako, si devia dal sentiero principale per raccogliere una Materia nascosta, poi si torna dritti a scalare la montagna.

Cloud e Sephiroth lavorano insieme per completare la missione impartita dalla Shinra

La bellezza dell'ambientazione e quella dei personaggi si rubano costantemente la scena a vicenda: è chiaro che non sia un caso se Square Enix abbia deciso di introdurci a questa sezione particolare, ma è solo quando si scende in battaglia che il mosaico si può dire finalmente completo. Bastano pochi istanti nei panni di Cloud per rendersi conto che il sistema di combattimento confezionato per il Remake rappresenti ancora il perfetto anello di congiunzione fra il passato e il futuro della serie. La commistione tra l'Active Time Battle e la formula d'azione, esattamente come accaduto nel capitolo precedente, incarna in maniera magistrale tanto la componente tattica quanto il tradizionale tasso di sfida, dando vita a scontri che riescono a essere contemporaneamente spettacolari e impegnativi, colmando in totale scioltezza una fra le più grandi lacune dell'ultimo episodio numerato.

Dialoghi, abiti, panorami, dettagli: tutto è stato realizzato con un livello d'attenzione straordinario, al solo scopo di trascinare il giocatore nel vortice dei ricordi per regalare alla malinconia una forma concreta. Se da una parte Kitase e Nomura ci hanno confermato personalmente la volontà di continuare a stravolgere la narrazione - cosa che senz'altro farà storcere il naso a tantissimi appassionati - momenti come questo possono vantare un grado di fedeltà e una carica nostalgica che da soli valgono il prezzo del biglietto, esattamente come capitato in mezzo alle macerie nel primo episodio. Certo, è evidente che Square Enix abbia selezionato questo segmento per toccare corde precise e fugare la maggior parte dei dubbi, ma c'è da dire che era perfettamente riuscita nel suo intento ancor prima di introdurci alla seconda anima del progetto.