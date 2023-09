Nuovo Fire TV Stick 4K e 4K Max: prenotazione Amazon disponibile, ecco prezzo e data di uscita

Amazon Italia ha reso disponibile la prenotazione dei due nuovi Fire TV Stick, in arrivo il 18 ottobre 2023. Parliamo del Nuovo Fire TV Stick 4K e del Nuovo Fire TV Stick 4K Max, che costano rispettivamente 69.99€ e 79.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di sconto questo si applicherà al vostro ordine in modo automatico e pagherete il prezzo più basso apparso nella pagina del prodotto tra il momento della prenotazione e il momento della spedizione. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nuovo Fire TV Stick 4K Max è la versione più recente del miglior modello TV Stick di Amazon. Supporta connnessione Wi-Fi 6E, che assicura uno streaming più fluido, una velocità di più elevata e supporta le bande a 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Fire TV Stick permette di vedere fotografie, sfruttare widget come calendario, la lista delle cose da fare, vedere le previsioni del tempo e non solo. Permette anche di sfruttare i dispositivi per la Casa Intelligente, gestendo luci, serrature, videocamere, soundbar e non solo. Il modello 4K non Max supporta invece solo fino a Wi-Fi 6 e non supporta la banda 6 GHz. Non permette inoltre di usare i Widget. Entrambi permettono di sfruttare le classiche funzioni Fire TV, come la visione di video in streaming tramite le principali applicazioni per serie TV, film e sport.