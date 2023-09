Baldur's Gate 3, la grossa patch 3 arriverà in ritardo di un giorno, nuova data annunciata

Larian Studios ha deciso di posticipare leggermente la pubblicazione della grossa patch 3 per Baldur's Gate 3, un aggiornamento che gli stessi sviluppatori definiscono "grosso", in grado di portare numerosi miglioramenti al gioco: prevista per oggi, 21 settembre, arriverà invece domani, 22 settembre 2023.

Non ci sono molte spiegazioni al riguardo, anche perché il ritardo è veramente minimo, ma come riportato dall'account ufficiale di Larian su Twitter, "Per assicurare un testing approfondito, rilasceremo la patch 3 questo venerdì, 22 settembre", invece della data decisa in precedenza, che sarebbe stata oggi.

Gli sviluppatori ringraziano per la pazienza e invitano a scaricare quello che sembra essere un sostanzioso aggiornamento, che dovrebbe risolvere alcuni dei vari problemi tecnici che affliggono ancora il gioco, sia sul fronte PC che su quello PS5, in attesa del lancio su Xbox.