My Hero Ultra Rumble: data d'uscita annunciata con un trailer, arriva tra poco

My Hero Ultra Rumble, il nuovo videogioco basato su My Hero Academia, ha finalmente una data d'uscita precisa ed è molto vicina, come annuncia il nuovo trailer pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2023 e visibile qui sotto: arriverà il 28 settembre 2023.

Dopo il periodo d'uscita annunciato durante l'estate, arriva dunque la data d'uscita vera e propria, che è fissata per la prossima settimana su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come potete leggere nel nostro articolo relativo alla prova sulla beta avvenuta lo scorso maggio, My Hero Ultra Rumble è un action free-to-play basato sulla serie animata, in stile battle royale a squadre.