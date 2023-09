Warhaven annunciato per PS5 e Xbox con un trailer, da oggi su Steam in Early Access

Warhaven approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S: lo ha annunciato Nexon con un trailer realizzato in occasione del Tokyo Game Show 2023, in concomitanza con il debutto del gioco su Steam in Early Access.

Come magari ricorderete, abbiamo provato Warhaven grazie alla demo messa a disposizione per lo Steam Next Fest e siamo rimasti ben impressionati dai contenuti e dalla struttura di questo multiplayer a sfondo fantasy medievale.