Final Fantasy 7 Rebirth, un video confronto con l'originale FFVII fa sorridere

IGN ha realizzato un simpatico video confronto fra Final Fantasy 7 Rebirth, seconda parte del remake in arrivo su PS5, e l'originale Final Fantasy VII, pubblicato sulla prima PlayStation nel 1997.

È chiaro che mai come in questo caso il termine remake assume un significato profondo, visto che gli sviluppatori di Square Enix sono passati da una grafica raster con personaggi chibi ai modelli realistici e dettagliati di oggi, che peraltro interagiscono in maniera leggermente diversa.

Peraltro Final Fantasy 7 Rebirth richiederà 150 GB di spazio libero su PS5 con i suoi due dischi: un evento ancora inedito per l'ammiraglia Sony, che sembra suggerire un'esperienza dalle proporzioni spaventose.