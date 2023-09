Tekken 8: Panda si aggiunge al cast dei personaggi

Tekken 8 avrà anche Panda all'interno del proprio roster di personaggi, con la conferma che arriva da Bandai Namco in occasione del Tokyo Game Show 2023 attualmente in corso e si tratta di un ritorno particolarmente atteso.

Nonostante le evoluzioni della serie di picchiaduro in questione, Panda rappresenta una sorta di punto fermo e fa piacere vedere che la tradizione verrà mantenuta anche per il nuovo capitolo. Bandai Namco ha dunque confermato che il personaggio sarà presente in Tekken 8 in forma giocabile, riferendo anche qualcosa del suo particolare background.

Nonostante si tratti di un orso combattente, Panda ha infatti una precisa collocazione nel lore del gioco e una sua storia con background specifico, cosa che rientra perfettamente nelle stranezze tipiche di Tekken, a cui siamo piuttosto abituati.