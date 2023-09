Tekken 8: annunciata una nuova closed beta e Feng Wei con un gameplay trailer

Bandai Namco oggi ha riservato un doppio annuncio per i fan in trepidante attesa di Tekken 8, svelando l'ingresso di Feng Wei nel roster tramite un nuovo gameplay trailer, che potrete visualizzare qui sotto, nonché una nuova closed beta che si svolgerà il prossimo mese.

Feng Wei è apparso la prima volta in Tekken 5 e da allora è una presenza fissa del parco lottatori della serie, dunque la sua inclusione nel nuovo capitolo non dovrebbe sorprendere più di tanto, per quanto una conferma fa sicuramente piacere. Feng è un mastro di Kenpō, un arte marziale giapponese di origine cinese, ed è in costante viaggio per affrontare i proprietari di Dojo famosi alla ricerca del potere supremo.