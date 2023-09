Game Pass: 231,5 milioni di dollari di ricavi ad aprile 2022, in media 9,26 dollari per utente

Nel corso del processo che la vede contrapposta alla Federal Trade Commission, Microsoft ha svelato alcuni dati interessanti relativi al suo servizio in abbonamento Game Pass. Stando a quanto svelato in una slide mostrata nel corso del dibattimento, il Game Pass avrebbe generato una media di 9,26 dollari per utente nel mese di aprile 2022.

Sapendo che il Game Pass all'epoca aveva circa 25 milioni di abbonati (il dato risale a gennaio 2022), Xbox Game Pass dovrebbe aver generato 231,5 milioni di dollari di ricavi nel corso del mese.