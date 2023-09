Tekken 8: il ritorno di Tekken Ball, la nuova lobby e tutte le altre novità del TGS 2023

Dal ritorno di Feng Wei al nuovo Closed Beta Test, passando per la modalità Tekken Ball: un mare di annunci e novità per Tekken 8 direttamente dal TGS 2023.

"Ma perché...", ci dice Michael Murray con un sorriso sardonico "Davvero sono usciti altri picchiaduro quest'anno?". Anche se il producer di Tekken 8 la butta sul ridere, è ovviamente consapevole che il nuovo capitolo nella popolare saga di Bandai Namco arriva in uno dei periodi più affollati di sempre per il genere. "Ovviamente ho giocato Street Fighter 6, ma ancora non ho avuto l'opportunità di provare Mortal Kombat 1 visto che esce in questi giorni", ci ha raccontato quando lo abbiamo incontrato negli uffici di Bandai Namco a pochi giorni dall'inizio del Tokyo Game Show 2023. L'avvicinarsi della fiera giapponese è infatti l'occasione per Bandai Namco e per il team di Murray di annunciare alcune importanti novità per Tekken 8, ma soprattutto per ribadire agli appassionati che il suo picchiaduro non ha motivo di temere l'agguerrita concorrenza.

Torna Feng Wei con una nuova Closed Beta Feng Wei torna più agguerrito che mai, pronto a dominare le posizioni più alte delle tier list di Tekken 8 Ormai sappiamo bene come funziona la comunicazione attorno ai picchiaduro, e un po' tutti davano per certo che con il TGS 2023 sarebbe arrivato anche l'annuncio di un nuovo personaggio del roster di Tekken 8. Per l'occasione, Bandai Namco ha alzato il sipario su Feng Wei, combattente cinese introdotto per la prima volta in Tekken 5 e poi riapparso in bene o male tutti gli episodi successivi. Più agguerrito e temibile che mai (la testa di drago che ha sulla spalla fa sicuramente scena), Feng Wei si presenta all'insegna della continuità con le sue apparizioni precedenti, con uno stile di combattimento poderoso e violento, le cui tecniche sono anche semplici da eseguire. Ci sarà un motivo se finora è stato sempre alto nelle tier list di Tekken e difficilmente farà eccezione nel nuovo capitolo. Sarà possibile provare Feng Wei durante un nuovo Closed Beta Test che Bandai Namco terrà dal 20 ottobre alle 10:00 (ora italiana) fino al 23 ottobre alle 9:00. Le registrazioni partiranno proprio in queste ore - chi ha partecipato al precedente Closed Network Test avrà accesso automatico al CBT - mentre la beta sarà giocabile su PC, Xbox e PlayStation 5. Il Closed Beta Test sarà l'occasione per provare non solo Feng Wei, ma anche un gran numero di novità su cui il team di sviluppo di Tekken 8 ha tenuto il segreto negli ultimi mesi.

Tekken Fight Lounge Il Closed Beta Test avrà 19 personaggi giocabili (su 32 del roster finale), con l'aggiunta di Azucena, Raven e Feng a quelli del CNT; in più l'aggiunta dell'arena Ortiz Farm porterà a 6 gli scenari selezionabili (la versione finale ne avrà 16 in totale) Ormai è difficile trovare un picchiaduro che non abbia proposto un qualche tipo di lobby social per i giocatori che vogliono sfidarsi in multiplayer. Tekken 8 non fa differenza e all'interno del Closed Beta Test sarà possibile esplorare la Tekken Fight Lounge, una lobby online in cui - con il proprio avatar personalizzato - sarà possibile organizzare match classificati, partite veloci o interagire con altre persone attraverso un sistema di emote e di sticker. La Tekken Fight Lounge si presenta come una sorta di enorme sala giochi simile a quelle dei centri commerciali, con diverse aree dedicate alle varie attività. C'è il Tekken Dojo in cui allenarsi, un negozio di abbigliamenti in cui personalizzare l'estetica dell'alter ego e acquistare nuovi abiti, oppure una Battle Area piena di cabinati arcade che - come avviene in Street Fighter 6 - permettono di organizzare le diverse sfide. "L'idea era quella di creare un ambiente che potesse piacere ai nostalgici che hanno vissuto i tempi delle sale giochi", spiega Murray. "Allo stesso tempo è anche un modo per i più giovani di farsi un'idea su quella che poteva essere l'atmosfera comunitaria all'interno di quei luoghi". L'editor degli avatar da utilizzare nella Tekken Fight Lounge. Bandai Namco promette un gran numero di opzioni estetiche e vestiti Girando per la piazza centrale della Tekken Fight Lounge ci si può imbattere in mille riferimenti alla serie: da una statua di Jin e Kazuya che combattono, passando per poster a destra e sinistra, costumi e oggetti ben noti ai fan. Nel mezzo c'è un palco con un maxi schermo: potrebbe mostrare trailer o filmati di gameplay, ma non è detto che in futuro non venga utilizzato per piccole presentazioni e annunci all'interno del gioco. Il cuore pulsante è ovviamente la Battle Area, la zona della Lounge con i cabinati: ti siedi di fronte a un coin-op e scegli se giocare un match classificato o una partita veloce con le persone che si trovano all'interno della stessa area di cabinati possono sfidarsi tra di loro. Volendo ci si può limitare a guardare gli altri giocare, avvicinandosi alle spalle di altri giocatori e attivando la modalità spettatore: "è esattamente come ai tempi delle sale giochi", dice Murray.

Super Ghost Battle I ghost erano presenti già in Tekken 6, ma in Tekken 8 tornano in una versione decisamente più avanzata Già in passato, la serie Tekken aveva sperimentato con la possibilità di sfidare i "ghost" degli altri giocatori, ovvero dei personaggi controllati dal computer che provavano a emulare lo stile di combattimento di una persona così da permetterci di sfidarla anche quando è offline. In Tekken 8 quell'idea è stata elaborata meglio e potenziata utilizzando un sistema di intelligenza artificiale più avanzato: ogni giocatore può avere un ghost per ogni personaggio del roster, e quel ghost "impara" analizzando tutte le partite precedenti. "Chi ha giocato molto contro la CPU in Tekken 7 saprà distinguere uno sfidante vero da uno controllato dal gioco", spiega il producer. "Spesso è perché la CPU tende a dei disimpegni, magari ripetendo le stesse mosse". Per mostrarci quanto sia invece imprevedibile e "realistico" il comportamento di un ghost basato sui dati di un giocatore, Murray ci ha mostrato un filmato in cui Law e Paul si sfidavano. Non è stato facile capire quale fosse il ghost e quale il giocatore reale finché un'etichetta accanto a Law all'inizio del secondo round non ha svelato l'arcano. "Questa funzione è la mia preferita e non è molto diffusa tra i giochi della concorrenza", puntualizza lo sviluppatore. Volendo sarà così possibile sfidare il proprio ghost ("superare sé stessi" è un modo di dire che assume tutto un altro valore in Tekken 8) o magari provare a competere contro i ghost di alcuni dei giocatori più forti del mondo per studiarne lo stile.

Il ritorno di Tekken Ball Lo scopo di Tekken Ball? Dai, è facile Non sarà giocabile durante il Closed Beta Test, ma i fan di vecchia data saranno contenti di sapere che in Tekken 8 tornerà la classica Tekken Ball. "Da una vita su Twitter ci chiedono di riportare Tekken Ball nel gioco", spiega Murray parlando di come fin dai tempi di Tekken 3 questo minigioco sia rimasto nel cuore di molti appassionati. Il funzionamento è semplice: i due giocatori si lanciano una palla da beach volley da un lato all'altro dello schermo, colpendola con le normali tecniche del proprio personaggio: man mano che si colpisce la palla, la si può "caricare", facendola muovere più velocemente e causando più danno se uno dei due giocatori viene colpito. L'obiettivo è sempre quello di portare a zero la salute dell'avversario, ma farlo prendendosi a pallonate in faccia ha tutto un altro sapore. Murray sintetizza l'essenza della modalità: "A volte vuoi semplicemente prenderti una pausa dalle normali sfide e perdere tempo con gli amici online. Da questo punto di vista Tekken Ball è l'ideale".

Bandai Namco ha preso tutti i feedback ricevuti con lo scorso Closed Network Test per bilanciare il gioco e implementare diverse modifiche richieste dagli appassionati. Migliorata, ad esempio, la visibilità di alcuni elementi in battaglia, ritoccati i tempi di buffering nel dash e nel back dash e reso più efficace il power crush. Sono state aggiunte anche alcune opzioni extra allo Special Style, lo schema di comandi semplificato pensato per un pubblico di neofiti. Soprattutto, Bandai Namco ha detto di aver migliorato le opzioni difensive per tenere testa all'aggressività dell'Heat System, sebbene sarà possibile farsi un'idea concreta a riguardo solo con il Closed Beta Test. Tanti sono i cambiamenti sotto al cofano, ma è più probabile che in molti saranno distratti dagli annunci più vistosi, come il ritorno della tanto richiesta modalità Tekken Ball o la nuova e vivace lobby in cui si passeranno tante ore online tra una sfida classificata e l'altra. Michael Murray promette che Tekken 8 nasconde ancora alcuni segreti e ci sono altre sorprese pronte ad essere svelate prima che il picchiaduro di Bandai Namco arrivi ufficialmente il 26 gennaio 2024 su PC e console.