Bluey: Il Videogioco annunciato con trailer e alcune immagini

Outright Games ha annunciato Bluey: Il Videogioco . Il titolo tratto dalla nota serie televisiva per bambini sarà disponibile a partire dal 17 novembre 2023 su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Una famiglia divertente

Bluey è una serie animata per la televisione di provenienza australiana, attualmente visibile anche in Italia su Rai YoYo o su Disney+. Protagonista è Bluey, cagnolina di razza Australian Cattle Dog di colore blu piena di vitalità e domande. Ad accompagnarla nelle sue avventure ci sono sua sorella Bingo, sua madre Chilli e suo padre Bandit, oltre a un ricchissimo cast di altri personaggi.

Il gioco racconterà un'avventura inedita in cui troveranno spazio alcuni dei momenti più iconici della serie animata. Sarà giocabile da soli o in cooperativa locale da un massimo di quattro giocatori e permetterà ai partecipanti di collaborare per ottenere ricompense legate al mondo della serie TV.

"Vivi una storia tutta nuova ambientata in 4 avventure interattive. Per la prima volta, esplora luoghi iconici come la casa degli Heeler, il parco giochi, il torrente e una spiaggia tutta nuova. Ritrova i tuoi giochi preferiti direttamente dalla serie animata, come Keepy uppy, Inseguire Chattermax e molti altri!" recita la descrizione ufficiale, che ci spiega anche la natura delle ricompense che si riceveranno giocando: "Esplora e raccogli oggetti per il tuo album di adesivi, sblocca completi e scopri molti segreti e riferimenti nascosti in ogni luogo. Rivivi scene iconiche o crea le tue avventure e giochi ispirati a Bluey."