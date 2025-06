Il gioco di Bluey è stato aggiornato a sorpresa, con Muffin, zio Stripe e tanti bug in meno

Bluey è una delle serie per bambini più amate degli ultimi anni. In effetti faceva un po' specie sapere che il gioco ufficiale era un colabrodo, tra bug e problemi vari. Dopo più di un anno di silenzio, lo studio di sviluppo Outright Games lo ha aggiornato a sorpresa per ben due volte, sistemando tantissimi bug e aggiungendo vari contenuti, in particolare due personaggi supplementari: lo zio Stripe e la burbera Muffin, cugina delle protagoniste.