PS5 ha ricevuto un nuovo aggiornamento a sorpresa che porta un altro tema animato per la console

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento per PS5 a sorpresa, che tuttavia non applica grandi novità alla console tranne che per l'introduzione di un nuovo tema animato da utilizzare nel Welcome Hub, ovvero l'hub di benvenuto iniziale dell'interfaccia.

Una mandata di temi dinamici per questo aspetto della console era già arrivata lo scorso aprile, ma in questo caso si tratta di una singola introduzione, che arriva in seguito a un piccolo update lanciato in maniera "stealth" dalla compagnia.

Si tratta, in particolare, di un tema dedicato a Monster Hunter Wilds, caratterizzato da grafica in alta risoluzione e da animazioni che ravvivano l'immagine di sfondo da utilizzare per l'interfaccia di PS5 all'interno dell'hub di benvenuto.