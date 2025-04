PS5 si aggiorna: ritornano gli sfondi del 30° anniversario, ma c'è anche una grossa altra novità

Tramite il PS Blog ha presentato le novità che saranno pubblicate su PS5 a partire dal 24 aprile , con una pubblicazione a fasi per tutto il mondo.

PlayStation 5 continua a essere aggiornata e ora Sony ha svelato un nuovo update per la sua console di punta.

Le novità previste per PlayStation 5

Le novità previste per il prossimo aggiornamento di PlayStation 5 sono legate all'audio e al ritorno degli sfondi a tema con le vecchie console. Si tratta di quelli pubblicati per il 30° anniversario: da ora saranno disponibili per sempre.

Per quanto riguarda le novità dell'audio, viene spiegato che sarà disponibile la funzione "Messa a fuoco" che "migliora il livello di coinvolgimento". Si tratta di una serie di impostazioni predefinite che permettono di ampliare i suoni più deboli così da rendere più facile sentire ogni dettaglio quando usi gli auricolari o cuffie con microfono. Non funziona con connessioni HDMI tramite TV, ricevitori AV o soundbar.

Il passaggio per attivare Messa a fuoco è il seguente: [Impostazioni] > [Audio] > [Volume] > [Messa a fuoco dell'audio]. Potete trovare la funzione anche nel Centro di Controllo.

Ci sono quattro opzioni:

Potenzia bassi: potenzia le frequenze più basse (pensate ai rombi di un motore)

Potenzia voci: pensato per sentire meglio la voce dei personaggi, ma anche della chat vocale e i suoni di media frequenza

Potenzia alti: dedicato alle frequenze più alte (ad esempio passi e colpi sul metallo)

Potenzia suoni tenui: agisce su più frequenze, focalizzandosi sui suoni più tenui

Inoltre, potete anche decidere quanto forte sarà l'effetto di Messa a fuoco, con tre livelli (Debole, Media, Forte) e regolare in modo diverso il canale audio sinistro e quello destro.

Segnaliamo infine che PS5 è stata la console più venduta in USA a marzo, ma continua il calo generale dell'hardware.