iPhone 17 Pro potrebbe essere disponibile nella colorazione Sky Blue, secondo un rumor

Tra le novità più attese di iPhone 17 Pro troviamo la possibile introduzione del nuovo chip proprietario A19 Pro , con il pieno supporto alle funzionalità di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale della compagnia da poco arrivata anche in Italia. Il nuovo modello Pro dovrebbe inoltre presentare un modulo fotocamere posteriore completamente rivisto nel suo design, con disposizione orizzontale e maggiormente in linea con lo stile di Google Pixel.

Quando uscirà iPhone 17 Pro

Ad oggi non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per iPhone 17 Pro, che potrebbe vedere la luce tra i mesi di settembre e ottobre, in linea con quanto visto con le generazioni precedenti, con un evento di presentazione ad hoc previsto per settembre.

iPhone 17 Pro (immagine puramente indicativa)

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia produttrice di Cupertino. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.