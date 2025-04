TES 4 Oblivion Remastered "non potrà mai reggere il confronto con capolavori moderni come Elden Ring"

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è arrivato e tutti lo stanno giocando, basandoci sui dati a disposizione. Non tutti però lo amano. Ad esempio l'ex presidente di Blizzard Mike Ybarra sembra non essere impressionato da questa nuova versione.

La critica a The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered di Ybarra

Nel suo tweet, Ybarra afferma di non credere che i vecchi giochi di ruolo come The Elder Scrolls 4: Oblivion siano paragonabili a giochi di ruolo più moderni come Elden Ring di FromSoftware.

"Sono scettico riguardo alle rimasterizzazioni di titoli di 20 anni fa", ha scritto Ybarra su X. "Ciò che una volta era fantastico, ora rimasterizzato, non reggerà mai il confronto con capolavori moderni come Elden Ring. L'asticella si è semplicemente spostata dai GDR a mappa aperta che ci tengono al sicuro a opere come Elden Ring. Mi piacerebbe essere smentito. Ma non posso essere smentito".

Rispondendo ad altri post, Ybarra ha anche scritto che secondo lui un remake sarebbe più adatto di una versione rimasterizzata. "Sarei favorevole a un vero e proprio remake", ha scritto. "Il remake è il mio punto di vista e il motivo per cui sono incerto sulla questione. Tutto quello che ho letto dice 'remaster'".

"Credo che abbiamo avuto così tante 'remaster' che la nostalgia ha raggiunto il limite", ha detto Ybarra. "Potrei sbagliarmi. Ma credo che la comunità dei videogiocatori voglia più che mai novità e freschezza".

Spiega poi anche che il suo discorso non è legato al fatto che Elden Ring sia un soulslike. Il punto, a suo dire, è che il gioco di FromSoftware ha portato a un "nuovo livello di qualità" per quanto riguarda il senso di scoperta, la gestione delle classi e il sistema di combattimento.

Vi segnaliamo infine che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha ancora i bug e i glitch del gioco originale.